சண்டை செய்யும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட்.. ஆளுநருக்கு எதிராக போராட்ட நோட்டீஸ்! வழக்குப்பதிந்த போலீஸ்

Erode

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஈரோடு: ஆன்லைன் ரம்மி உட்பட தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றும் சட்ட மசோதாக்களுக்கும் ஒப்புதல் தெரிவிக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வரும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் 29ஆம் தேதி ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ள நிலையில் இன்று ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் இது தொடர்பாக போஸ்டர் ஒட்டிய இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்ததை கண்டித்து அவர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி நியமிக்கப்பட்டதில் இருந்தே தமிழ்நாடு அரசுக்கும் அவருக்கும் இடையே தொடர்ந்து மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது.

தமிழ்நாடு சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட நீட் விலக்கு, ஏழு தமிழர் விடுதலை, ஆன்லைன் ரம்மி தடை சட்டம் உட்பட சுமார் 20 மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளிக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வருவதாக குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

ஆன்லைன் சூதாட்டம்.. யார் உயிர் போனா எனக்கு என்னன்னு இருக்கிறாரா ஆளுநர்? கம்யூனிஸ்ட் முத்தரசன் ஆவேசம்

English summary

The police filing a case against the Communist Party of India who put up a poster in this regard in Sathyamangalam about governor's Rajbhavan protest