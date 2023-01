"திருமகன் ஈவெராவின் செல்போன் நம்பரை கூட அழிக்கவில்லை" மேடையில் கண் கலங்கிய அமைச்சர் முத்துசாமி!

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக அமைச்சர் முத்துசாமி தலைமையில் திமுக வாக்குசாவடி உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சர் முத்துசாமி பேசுகையில், மறைந்த எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவெராவின் செல்ஃபோன் நம்பரை கூட அழிக்கவில்லை கண் கலங்கினார். அதேபோல், இந்த இடைத்தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை திமுக கூட்டணி பெற்றாக வேண்டும், அதற்காக அனைவரும் உழைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்தவா் காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவெரா. 46 வயதான இவர், கடந்த ஜனவரி 4ம் தேதி மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். இதனைத்தொடா்ந்து, ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

பொதுவாக தொகுதி காலி என்று அறிவிக்கப்பட்ட 6 மாதங்களுக்குள் அங்கு இடைத்தேர்தல் நடக்கும். அதேபோல் இடைத்தேர்தல்கள் மற்ற முக்கிய தேர்தல்களுடன் நடத்தப்படுவது வழக்கம். இந்த நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 27ம் தேதி நடக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்திக்கடவு -அவினாசி திட்டப் பணிகள் இந்த மாதம் இறுதியில் நிறைவடையும் - அமைச்சர் முத்துசாமி

English summary

A meeting of DMK polling station members was held under the leadership of Minister Muthusamy regarding Erode East Constituency by-poll. While speaking on this, Minister Muthusamy expressed that, did not even delete Thirumagan EVR cell phone number.