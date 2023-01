வேட்பாளருக்கு முன்பே.. காங்கிரசுக்காக களமிறங்கிய திமுக..ஈரோடு கிழக்கில் ஜெயிச்சாகனுமே!அக்னிபரீட்சை

Erode

oi-Nantha Kumar R

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவெரா கடந்த 4ம் தேதி காலமான நிலையில் பிப்ரவரி 27 ல் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் திமுக கூட்டணியில் மீண்டும் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்னும் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில் தான் காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டணிக்காக திமுக உடனே களமிறங்கி பிரசாரத்தை தொடங்கி உள்ளது. இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆளும் அரசு மீது எதிர்ப்பலை இல்லை என்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளதால் அமைச்சர்கள் முத்துச்சாமி, கேஎன் நேரு உள்ளிட்டவர்கள் பிரசாரத்தை தொடங்கி உள்ளனர்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் மத்திய அமைச்சராகவும், தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராகவும் இருந்தவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன். இவரது மகன் திருமகன் ஈவெரா. இவர் கடந்த 2021ல் திமுக கூட்டணியில் ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.

இந்நிலையில் தான் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட திருமகன் ஈவெரா கடந்த 4ம் தேதி திடீரென காலமானார். இதையடுத்து ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி காலியானது. அடுத்த 6 மாதத்துக்குள் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

The by-election is scheduled to be held on February 27 as Congress party's son Eevera, who was the MLA of Erode East assembly constituency, passed away on the 4th. In the DMK alliance, the Erode East constituency has again been allocated to the Congress party, yet the candidate has not been announced. It is in this situation that the DMK has immediately started campaigning for the alliance of the Congress party. Ministers Muthuchami, KN Nehru and others have started campaigning as the DMK alliance has won this election and has to prove that there is no opposition to the ruling government.