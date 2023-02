ஈரோடு கிழக்கில் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி முழுவீச்சில் களப்பணி

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ள அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜிக்கு ''எலக்‌ஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்'' என்ற புதிய அடைமொழியை சூட்டி அவரை கொண்டாடி வருகின்றனர் காங்கிரஸ் கட்சியினர்.

அந்தளவுக்கு காலை, மாலை என இரண்டு வேளைகளும் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 3 வார்டுகளுக்கு ஒரு ரவுண்ட் அடித்து தேர்தல் பணிமனைகளில் என்ன வேலை நடக்கிறது என்பதை கண்கூடாக அறிந்துக் கொள்கிறார்.

நேற்றுக் கூட மிக கேசுவலாக பேண்ட் ஷர்ட்டில் 23வது வார்டு தேர்தல் பணிமனைக்கு சென்ற அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி, ஒரு நாற்காலியை எடுத்துப் போட்டு அமர்ந்து அங்கிருந்த கட்சிக்காரர்களிடம் தேர்தல் பணி தொடர்பாக பல கேள்விகளை எழுப்பினார்.

The Congress party is celebrating Minister Senthil Balaji, who is busy with Erode East by-election work, by giving him a new title of Election Specialist''.