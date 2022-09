”தேர்தலில் போட்டியில்லை.. தனித்து நின்றால் பெடாசிட் கூட வாங்க மாட்டேன்” ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பரபரப்பு!

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஈரோடு: தேர்தலில் தனித்து நின்றால் டெபாசிட் கூட வாங்க மாட்டேன் என்று தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பேசியுள்ளார்.

செப்.7ம் தேதி காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான நடைபயணத்தை தொடங்குகிறார். தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரியில் தொடங்கும் ராகுல் காந்தியின் பயணம் 3 நாட்களுக்கு பின் கேரளாவில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ராகுல் காந்தி வருகையால், தமிழக காங்கிரஸ் கூடாரம் பரபரப்பாக இயங்கி வருகிறது.

ராகுல் காந்தியுடனான நடைபயணத்திற்கு என காங்கிரஸ் தொண்டர்களை திரட்டும் பணிகளில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக ஈரோடு மாவட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கேஎஸ் அழகிரி, முன்னாள் தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர்.

நடிகை த்ரிஷா? இங்கேயா?.. ஆச்சரியமா இருக்கே.. ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரே.. என்னாச்சு

English summary

Former Tamil Nadu Congress President EVKS Ilangovan has said that if he stands alone in the election, he will not even take a deposit. So, i am not going to Contest again in Election.