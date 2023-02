"இளைஞர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்க" வேம்பு-அரச மரத்திற்கு திருமணம்.. ஈரோடு அருகே வினோத வழிபாடு

ஈரோடு அருகே திருமணம் ஆகாத இளைஞர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்க வேண்டும் என்று வேம்பு-அரச மரத்திற்கும் ஊர் மக்கள் திருமணம் நடத்தி வைத்துள்ளனர்.

Erode

oi-Mani Singh S

சென்னிமலை: ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை அருகே இளைஞர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்க வேண்டும் என்று அரச மரத்திற்கும் வேம்பு மரத்திற்கும் ஊர் மக்கள் ஒன்றுகூடி விருந்து வைத்து தடபுடலாக திருமணம் நடத்தி வைத்தனர்.

ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை அருகே எக்கட்டாம் பாளையம் ஊராட்சி உள்ளது. இந்த ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட சாணார்பாளையம் என்ற கிராமத்தில் செல்வவிநாயகர் கோவில் உள்ளது.

இந்த கோவிலுக்கு பின்பக்கம் ஒன்றையொன்று ஒட்டி வளர்ந்த வேப்ப மரமும் அரசமுரம் உள்ளது. இந்த அரசமரத்தை சிவனாகவும் வேப்ப மரத்தை பார்வதியாகவும் பாவித்து கிராம மக்கள் வணங்கி வருகின்றனர்.

கடல் பொதுச்சொத்து.. எந்த கொம்பனாலும் தொட முடியாது.. சேகர்பாபுவுக்கு பதிலடி கொடுத்த சீமான்!

English summary

Near Sennimalai, Erode district, the people of the village gathered and held a party at the ficus tree and the neem tree to get married soon.