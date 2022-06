இன்னொரு 'மாஜி'க்கு முக்கிய பதவி? ரெண்டை மூணாக்கி.. பழைய வரலாற்றை மாற்ற ஸ்டாலின் போடும் கணக்கு!?

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : திமுகவில் விரைவில் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் பலர் மாற்றப்படக்கூடும் என்ற தகவல் வெளியாகி வரும் நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர்கள் இருவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.

அந்த மாஜி. அமைச்சர்கள் இருவருமே மாற்றுக் கட்சிகளில் இருந்து திமுகவுக்கு வந்தவர்கள். இருவருமே திமுகவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு ஆகிவிட்ட நிலையில், அவர்களுக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர் பதவி வழங்கப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம்: 'அந்த மேட்டர் இல்ல’ 3 மாவட்டங்களுக்கு.. தள்ளிப்போனதை கையில் எடுத்த முதல்வர்!

ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் திமுக இதுவரை வென்றதே இல்லை என்ற வரலாற்றை அழிக்கும் வகையில் ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்ற திமுக தலைமை திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

DMK president Stalin will give a key post to Thoppu ND Venkatachalam, a former minister who came to DMK from AIADMK. Stalin thinks that this will strengthen DMK in Kongu region.