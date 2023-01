மொத்தமா வெளியே வரப் போகுது.. 4 பெரிய சிக்கல்கள்.. கையை பிசைந்த அதிமுக! கவனிக்கும் திமுக.. அப்போ பாஜக

Erode

oi-Shyamsundar I

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு அரசியல் வட்டாரத்தில் 4 விஷயங்கள் அதிகம் கவனம் பெற்றுள்ளன. இந்த ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு மிகப்பெரிய டீஸராக பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சி பதவி ஏற்று ஒன்றரை வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. இந்த நிலையில்தான் ஸ்டாலின் ஆட்சி முதல் அக்னி பரீட்சசையை எதிர்கொள்கிறது. ஆட்சிக்கு வந்தபின் உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தல், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்களை சந்தித்து அதில் திமுக பிரம்மாண்ட வெற்றியும் பெற்றது.

தற்போது சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலை சந்திக்கிறது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆளும் கட்சி மீது மக்களின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது? அவர்களுக்கு ஆட்சி பிடித்து இருக்கிறதா? இல்லையா? என்பதை உணர்த்தும் தேர்தலாக இந்த இடைத்தேர்தல் உருவெடுக்க உள்ளது.

சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளுடன் தீவிர ஆலோசனை.. ஏன்?

English summary

What is going to happen in Erode East by-election? What will be the plans of AIADMK, DMK, BJP?