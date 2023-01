"டெல்லி போங்க".. முக்கிய ரிப்போர்ட்டோடு பறந்த புள்ளி.. ஈரோடு கிழக்கில் அண்ணாமலை முடிவு என்ன? அதுவா?

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி குறித்து சர்வே எடுக்க தனியார் ஏஜென்சியிடம் சொல்லியிருந்தார் அண்ணாமலை. அந்த ரிசல்ட் தயாராகி உள்ளது. அந்த ரிசல்ட்டை தற்போது அண்ணாமலை டெல்லிக்கு அனுப்பி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தேர்தலில் சரியான முடிவை எடுக்க முடியாமல் பாஜக திணறிக்கொண்டு இருக்கிறது. எந்த முடிவை எடுத்தாலும் ஆபத்து என்ற நிலைதான் அந்த கட்சிக்கு உள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 27ம் தேதி நடக்கிறது. இந்த தேர்தலில் போட்டியிட எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அதிமுக முடிவு செய்துள்ளது.

அதேபோல் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு அதிமுகவும் தேர்தலில் போட்டியிட முடிவெடுத்து இருக்கிறது. பாஜக இந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டால் அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்போம் என்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

English summary

What will be the decision of Annamalai in Erode East By-Election? What is he planning?.