சென்னையை தொடர்ந்து ஈரோட்டில் ’பகீர்’.. ஜெயிலில் தள்ளிய ஆத்திரத்தில் மாணவியின் கழுத்தை அறுத்த இளைஞர்!

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்த பவானிசாகரில் பள்ளி மாணவியின் கழுத்தை பிளேடால் அறுத்து கொலை செய்ய முயன்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தான் காதலித்து வந்த அந்த மாணவியால், தான் ஜெயிலுக்குப் போக நேர்ந்ததால் ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தில், ஜாமீனில் வந்து அந்தப் பெண்ணைக் கொல்ல முயன்றுள்ளார் அந்த இளைஞர்.

காதலை ஏற்றுக்கொள்ளாத பெண் மீது வன்முறைத் தாக்குதல் நடத்தும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து வருவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் சென்னையில், தன்னை திருமணம் செய்ய மறுத்த பெண்ணை, ரயில் முன் தள்ளிவிட்டு இளைஞர் கொலை செய்த நிலையில், காதல் விவகாரத்தில் தன்னை சிறையில் தள்ளியதற்காக மாணவியை கொலை செய்ய முயன்றுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விடிய விடிய வெளுத்து வாங்கிய மழை.. ஈரோடு சாலைகளில் பெருக்கெடுத்த வெள்ளம்..இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

English summary

A youth has been arrested for attempting to kill a schoolgirl by slitting her throat with a blade in Bhavanisagar near Erode. Youth tried to kill the girl for he was jailed after her complaint.