என்ன ஒரு பைத்தியகாரத்தனம்.. கவரில் இருந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த மருத்துவர்கள்.. ஓசூரில் ஷாக்

Hosur

oi-Velmurugan P

ஓசூர்: ஓசூரில் கட்டிடத்தொழிலாளி மன உளைச்சலால் நாக்கை கத்தியால் வெட்டிக்கொண்ட நிலையில், துண்டான நாக்கை ஒட்ட வைக்க கவரில் அவரது பிள்ளைகள் எடுத்துவந்தனர்.

ஆனால் துண்டான நாக்கில் ரத்த ஓட்டம் இல்லாததால் அதை இணைத்தாலும் தோல்வி தான் என்றும் பேசுவதற்கு பிரச்சனை இல்லை என்றும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மாநகராட்சி, வசந்த் நகரில் குடியிருந்து வருபவர் முருகேசன்(58). கட்டிடதொழிலாளியான இவருக்கு மனைவி ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர்.

English summary

In Hosur, a construction worker cut his tongue with a knife due to stress. Due to the lack of blood flow in the tongue, the paste was unsuccessful.