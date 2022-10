ஈவு இரக்கமே இல்லாமல்.. 4 வயது குழந்தையை 2 மாதமாக.. அதுவும் பள்ளியிலேயே.. ஹைதராபாத்தில் கொடூரம்

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: பஞ்சாரா ஹில்ஸ் பகுதியில் 4 வயது குழந்தையை கடந்த 2 மாதங்களாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது தொடர்பாக பள்ளி முதல்வரின் கார் ஓட்டுநர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் மீது பலர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

சம்பவம் தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

The incident of rape of a 4-year-old child in the Banjara Hills area for the past 2 months has caused great shock. The school principal's car driver has been arrested in this connection. Many have accused him. The parents have insisted that a proper investigation should be conducted into the incident.