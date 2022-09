9 ஆண்டு.. பெயரின்றி வளர்ந்த சிறுமி.. தெலுங்கானா முதல்வர் கேசிஆருக்காக காத்திருந்த தம்பதி! நெகிழ்ச்சி

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: தெலுங்கானா மாநில முதல்வர் சந்திர சேகரராவ் தான் பெயர் சூட்ட வேண்டும் எனக்கூறி பிறந்த மகளுக்கு 9 ஆண்டுகளாக பெயர் சூட்டாமல் தம்பதி காத்திருந்தனர். இதுபற்றி அறிந்த சந்திரசேகரராவ் தற்போது 9 வயது சிறுமிக்கு பெயர் சூட்டி கல்வி செலவை ஏற்றுள்ள நெகிழ்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

பூமியில் குழந்தையாக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களின் பெற்றோர் அல்லது குடும்பத்தினர் பெயரிடுவார்கள்.

இந்த பெயர் தான் அந்த குழந்தையின் இறுதிக்காலம் வரை அவரது அடையாளமாக இருக்கும்.

இதனால் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்களின் குழந்தைகளுக்கு பெயர் தேர்வு செய்வதில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். சில பெற்றோர் தங்களின் முன்னோர்களின் நினைவாகவும், தங்களுக்கு பிடித்த விளையாட்டு வீரர்கள், நடிகர் நடிகைகளின் பெயர்களையும் குழந்தைகளுக்கு சூட்டி வருகின்றனர்.

English summary

After 9 year long waiting girl who was yet to be christened, was given a name by Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao.