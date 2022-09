வேலை நேரத்தில் வேலை மட்டும்தான்.. செல்போனுக்கு நோ.. மின் நிறுவன ஊழியர்களுக்கு உத்தரவு

Hyderabad

oi-Mani Singh S

ஹைதராபாத்: இனி வேலை நேரத்தில் வேலை மட்டும்தான் செய்யவேண்டும் என்ற நோக்கில் ஊழியர்கள் செல்போனை பயன்படுத்த தடை விதித்து ஆந்திர அரசுக்கு சொந்தமான CPDCL நிறுவனம் ஊழியர்களுக்கு கெடுபிடி காட்டியுள்ளது.

அரசு நிறுவனங்களில் இதுபோன்ற கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு இருப்பது இதுதான் முதல் தடவையாகும் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது.

இப்போதெல்லாம் செல்போன் இல்லாத நபர்களை பார்ப்பதே அரிது. கையின் ஆறாம் விரலை போல அனைவரும் செல்போனும் கையுமாக அலைவதை சர்வ சதாரணமாக காண முடியும். காலையில் தூங்கி முழிப்பதும் செல்போன் தான்.. இரவு உறங்கும் முன் கடசியாக பார்ப்பதும் செல்போன் தான் என்று சொல்லும் அளவுக்கு அனைவரது வாழ்க்கையிலும் செல்போன் முக்கிய பங்கு வகிக்கத் தொடங்கி விட்டது.

English summary

Andhra government-owned CPDCL has shown harshness to the employees by banning the use of cell phones by the employees with the intention that they should only do work during the working hours.