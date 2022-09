விரைவில் தேசிய கட்சி.. பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.. பிரதமர் வேட்பாளர்களில் முந்தும் சந்திரசேகர ராவ்

Hyderabad

oi-Mani Singh S

ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் பாஜனதாவுக்கு மாற்றாக விரைவில் தேசிய அளவில் கட்சி தொடங்க இருப்பதாக தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சி செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

வரும் 2024-ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலுக்கு இப்போதே எதிர்க்கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன. 2014- ஆம் ஆண்டு முதல் பாஜக மத்தியில் ஆட்சி செய்து வருகிறது.

இதனால் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை எப்படியாவது வீழ்த்திவிட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு எதிர்க்கட்சிகள் இப்போதே வேலையை தொடங்கி விட்டன.

English summary

The Telangana Rashtriya Samithi Party has announced that it will soon launch a party at the national level to replace Telangana Chief Minister Chandrasekhara Rao BJP.