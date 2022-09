நம்ம "கிங்” கோலியா இது? என்ன பொறுமை.. ஆளே மாறிட்டாரே! ஆக்கிரோஷம் டூ அமைதி - ரசிகர்களான ஹேட்டர்கள்

Hyderabad

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஐதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா வென்று கோப்பையை தட்டிச்சென்ற நிலையில் முன்னாள் கேப்டன் விராட் கோலியின் அணுகுமுறையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் பலரையும் வியக்க செய்து இருக்கிறது.

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றவது மற்றும் கடைசி டி20 கிரிக்கெட் போட்டி நேற்று ஐதராபாத்தில் நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியது.

முதலில் பேட் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி 186 ரன்களை குவித்தது. இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்திய அணியில் கே.எல்.ராகுல், ரோகித் ஷர்மா அடுத்தடுத்த ஆட்டமிழக்க விராட் கோலியுடன் ஜோடி சேர்ந்தார் சூர்ய குமார் யாதவ்.

பழைய ரணங்கள் மறக்குதே! ஸ்கையின் “வானவேடிக்கை”.. முதுகெலும்பாக கோலி -“மோதலுக்கு” பின் மீண்டும் சரவெடி

English summary

Former captain Virat Kohli's change in attitude after India won the T20 final against Australia and lifted the trophy has surprised many.