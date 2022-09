“நிர்மலா ஜி.. நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதையும் செய்றோம்”.. ‘மோடி படம்’ சர்ச்சை.. கேசிஆர் மகள் பதிலடி!

Hyderabad

ஹைதராபாத் : பிரதமர் மோடி புகைப்பட விவகாரத்தில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு தெலுங்கானா எம்.எல்.சியும், அம்மாநில முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவின் மகளுமான கவிதா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தெலுங்கானா மாநிலம் கம்மாரெட்டி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு ரேஷன் கடையில் சமீபத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆய்வு நடத்தினார்.

அப்போது ரேஷன் கடையில் பிரதமர் மோடியின் படம் வைக்கப்படாததை கண்டு அந்த மாவட்ட ஆட்சியரை நிர்மலா சீதாராமன் கண்டித்தார். இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதனையடுத்து தெலுங்கானாவில் ஆளும் டிஆர்எஸ் கட்சியினர் சில கேஸ் சிலிண்டர்களில் பிரதமர் மோடியின் படத்தை ஒட்டி நிர்மலா சீதாராமனுக்கு பதிலடி கொடுத்தனர்.

கோபப்பட்ட நிர்மலா சீதாராமன்.. சீதாராம் எச்சூரி கொடுத்த “ஐடியா”! விடாத “மோடி புகைப்பட” பஞ்சாயத்து

TRS MLC Kalvakuntla Kavitha reply to Nirmala Sitharaman, “We will display his pictures on urea bags, LPG cylinders, petrol bunks, oil and daal packets. Wherever the costs are rising, we will put up pictures of PM Narendra Modi".