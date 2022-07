தாண்டியா ஆட்டமும் ஆட.. பாஜக கூட்டமும் கூட! களைகட்டிய செயற்குழு! நம்ம குஷ்புதான்.. என்னமா ஆடுறாங்க!

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செயற்குழுக்கூட்டம் இன்று தொடங்கியுள்ள நிலையில், அதில் கலந்து கொண்டுள்ள நடிகையும் பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினருமான குஷ்பு உற்சாகமாக நடனமாடிய வீடியோ வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

இந்த ஆண்டு இறுதியில் குஜராத், இமாச்சலப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களிலும், அடுத்த ஆண்டில் கர்நாடகா, தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இம்மாநில தேர்தலுக்கான வியூகத்தை வகுப்பது ,முதல்வர் வேட்பாளர், வேட்பாளர் தேர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காகவும், தேசிய அளவில் பாஜகவுக்கு எதிராக கூடிய கூட்டணி யூகங்களை உடைப்பது தொடர்பாக இதில் விவாதிக்கப்பதற்காக பாஜக செயற்குழு கூடியுள்ளது

English summary

As the Bharatiya Janata Party National Executive Committee meeting has started today in Hyderabad, Telangana, actress and BJP National Executive Committee member Khushpu, who is participating in it, danced enthusiastically in a video that is going viral.