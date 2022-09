பிறந்தநாள் அதுவுமா.. “மோடி” படத்துக்கு மாலையுடன் படையல் - “காவி குர்தா” செய்த செயல் -டிஆர்எஸ் கேள்வி

Hyderabad

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஐதராபாத்: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 72 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது படத்துக்கு மாலை அணிவித்து ஒரு நபர் மரியாதை செலுத்தும் வீடியோவை தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகி பகிர்ந்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 72 வது பிறந்தநாள் நேற்று உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது. இதனை வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற பெயரில் 15 நாட்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கொண்டாடி வருகிறது. அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரை 15 நாட்களும் பாஜக கொண்டாடுகிறது.

நாடெங்கும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒரே இந்தியா மகத்தான இந்தியா என்ற பிரச்சாரத்தில் பாஜக தொண்டர்கள் ஈடுபடுகின்றனர். அத்துடன் பிரதமர் மோடிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்ல நமோ ஆப்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

English summary

Yesterday During the celebration of Prime Minister Narendra Modi a Man in a school put Garland for PM Modi photo and prepare food for that. Telangana rashtria samithi social media convernor Y Sathish Reddy shared the video