இத்தனை கேமராவா.. ஆம்புலன்சுக்கு வழிவிட்ட மோடி! இது “ஷூட்டிங்”தான் - அடித்து சொன்ன டிஆர்எஸ் பிரமுகர்

Hyderabad

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஐதராபாத்: இமாச்சல பிரதேச சட்டசபை தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆம்புலன்ஸுக்கு வழிவிட்டதாக வீடியோ பகிரப்பட்டு வரும் நிலையில், இது படப்பிடித்து என்று தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி பிரமுகர் சதீஷ் ரெட்டி விமர்சித்து இருக்கிறார்.

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி நடைபெற்று வரும் குஜராத் மற்றும் இமாச்சல பிரதேச ஆகிய மாநிலங்களில் நடைபெற உள்ள சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான தேதி தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் வரும் நவம்பர் 12 ஆம் தேதி சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அங்கு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

Telangana Rashtriya Samithi leader Satish Reddy has criticized the video of Prime Minister Narendra Modi giving way to an ambulance while campaigning for the Himachal Pradesh assembly elections. He said that, "Camera crew is readily informed to capture the sudden passing of ambulance & to shot the same scene in different angles."