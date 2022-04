கலெக்டர் கூட வரவில்லை.. கவர்னர் தமிழிசையை புறக்கணித்த அதிகாரிகள்.. தெலுங்கானாவில் பெரும் மோதல்

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கும், அம்மாநில முதல்வர் சந்திரசேகர ராவுக்கும் மோதல் போக்கு நீடிக்கிறது. இதுபற்றி தமிழிசை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் புகாரளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் மீண்டும் ஆளுநர் தமிழிசையை வரவேற்க வராமல் கலெக்டர், எஸ்பி புறக்கணித்துள்ளனர். இதன்மூலம் மோதல் போக்கு இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சி ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக சந்திரசேகரராவ் உள்ளார். இங்கு தமிழகத்தை சேர்ந்த தமிழிசை சவுந்தர்ராஜன் ஆளுநராக நியமிக்கபட்டுள்ளார். இவர் புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் முதல்வர் சந்திரசேகரராவ், ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தர்ராஜன் ஆகியோர் இடையே சில மாதங்களாக கருத்து வேறுபாடும், மோதல் போக்கும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதை நிரூபிக்கும் வகையில் சில சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன.

English summary

The conflict between Telangana Governor Tamilisai Soundarajan and Chief Minister Chandrasekara Rao continues. Tamilisai has reportedly lodged a complaint with Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah. In this situation, the Collector and SP have ignored the Governor's welcome. It is reported that the conflict is not over yet.