குடியரசு தின விழா.. தெலுங்கானா அரசு புறக்கணிப்பது புதிது இல்லை.. வாடிக்கையாகிவிட்டது.. தமிழிசை வேதனை

ஆளுநர்கள் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று கேட்கிறார்களே தவிர முதல்வர் ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று ஏன் கேட்க மறுக்கிறார்கள் என தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறினார்.

ஹைதராபாத்: அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின்படி குடியரசு தினம் கொண்டாடப்பட வேண்டும். கொண்டாடப்படவில்லை என்றால் அதை தவறு என்று எண்ணாமல், குடியரசுதினம் கொண்டாடப்படுவது இல்லை என்பதை கொண்டாடினால் நான் என்ன செய்வது என்று தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்தார்.

தெலுங்கானா ஆளுநராக உள்ள தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதுவையின் துணைநிலை ஆளுநராகவும் உள்ளார். கடந்த ஆண்டு தெலுங்கானா மற்றும் புதுவையில் குடியரசு நாளில் தேசியக்கொடி ஏற்றினார்.

அதேபோல இந்த ஆண்டும் தெலுங்கானா, புதுவை மாநிலத்தில் ஆளுநர் தமிழிசை தேசியக் கொடியேற்றினார். தெலுங்கானாவில் தமிழிசை தேசியகொடியேற்ற நிகழ்வை முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் புறக்கணித்துவிட்டார். இதனிடையே, குடியரசு தின விழா நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியதாவது:-

குடியரசு தினவிழாவிலும் மோதல்.. தேசியக்கொடி ஏற்றிய ஆளுநர் தமிழிசை! தெலங்கானா முதல்வர் புறக்கணிப்பு

Republic Day should be celebrated as per Constitution. Telangana Governor Tamilisai Soundararajan expressed apprehension that if it is not celebrated then what will I do if I celebrate the fact that Republic Day is not celebrated.