நபிகள் நாயகம் சர்ச்சை! பாஜக மதவெறியர்களின் தவறுக்கு, இந்தியா ஏன் மன்னிப்பு கேட்கணும்? பாயும் கேடிஆர்

Hyderabad

oi-Vigneshkumar

ஹைதராபாத்: நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜக செய்தித்தொடர்பாளர் கூறிய கருத்து சர்வதேச அளவில் பெரிய சர்ச்சையாகி உள்ள நிலையில், தெலங்கானா அமைச்சர் கே டி ராமராவ் பாஜகவைச் சாடியுள்ளார்.

தொடர்ந்து குறிப்பிட்ட மதம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருபவர் நுபுர் சர்மா. இவர் சமீபத்தில் தனியார் டிவி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டிருந்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் இஸ்லாமிய இறைத் தூதர் நபிகள் நாயகத்தை அவமதிக்கும் வகையில் சில சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து இருந்தார். நெறியாளரும் இதைக் கண்டிக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Telangana Minister K T Rama Rao targets the centre over the backlash from the Gulf following remarks by BJP spokespersons on Prophet Muhammad: (பாஜகவை மிக கடுமையாகச் சாடும் தெலங்கானா அமைச்சர் ராமராவ்) BJP's Nupur Sharma remarks on Prophet Muhammad.