எனக்கு ஒரு சத்தியம் செய்யுங்களேன்! ஆங்கிலத்தில் பேசிய மாணவன்! ஆந்திர முதல்வரிடம் கேட்டது என்ன?

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை இன்று அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சந்தித்து ஆங்கிலத்தில் பேசி அசத்தினர். இந்த வேளையில் 7 ம் வகுப்பு மாணவன், அரசு பள்ளியில் ஆங்கிலம் கற்றலை மேம்படுத்தியதற்கு நன்றி தெரிவித்ததோடு,நான் ஐஏஎஸ் ஆனபின் உங்களின் பிஏவாக சேர்த்து கொள்வேன் என சத்தியம் செய்யும்படி கேட்டது சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

எனக்கு ஒரு சத்தியம் செய்யுங்களேன்! ஆங்கிலத்தில் பேசிய மாணவன்!

ஆந்திராவில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதல் அமைச்சராக செயல்பட்டு வருகிறார். இவர் ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் அரசு பள்ளிகளில் சில புதிய திட்டங்களை வகுத்தார்.

குறிப்பாக அரசு பள்ளி மாணவர்கள் ஆங்கிலத்தில் சரளமாக உரையாட வேண்டும் என விரும்பினார். இதற்கும் வழிவகை செய்தார். இந்நிலையில் இன்று முதல் அமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை அரசு பள்ளி மாணவ-மாணவிகள் சந்தித்து கலந்துரையாடினர்.

