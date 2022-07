மே.வ. தொடங்கிய ஆட்டம்.. 38 ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏ-க்கள் எங்கள் பக்கம்.. பாஜக தலைவர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி!

India

oi-Yogeshwaran Moorthi

கொல்கத்தா: திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த 38 எம்எல்ஏ-க்கள் பாஜகவுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக மேற்கு வங்க பாஜக தலைவர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

294 தொகுதிகளைக் கொண்ட மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைக்கு கடந்த ஆண்டு 8 கட்டங்களாக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி 213 தொகுதிகளை கைப்பற்றி தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியை தக்கவைத்தது. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை எதிர்த்து களமிறங்கிய பாஜக வெறும் 77 இடங்களை மட்டும் கைப்பற்றியது. இருந்தும் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை பாஜக பெற்றது.

அமலாக்க துறை விசாரணையில் திரிணாமுல் அமைச்சர்! நீதிமன்றம் பரபர உத்தரவு.. மம்தாவுக்கு பெரும் தலைவலி

English summary

BJP leader Mithun Chakraborty has claimed that the BJP is in touch with and they have "very good relations" with the opposition party.