மோடி ஆட்சியை கவிழ்க்க சு.சுவாமி திட்டமா? பரபரப்பை கிளப்பும் ட்வீட்

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சியைக் கவிழ்க்க பாரதிய ஜனதா கட்சியின் எம்.பி. சுப்பிரமணியன் சுவாமி திட்டமிடுகிறாரா? என்ற கேள்வியுடன் ட்விட்டரில் நடத்தப்பட்டு வரும் கருத்து கணிப்பால் பெரும் பரபரப்பு கிளம்பியுள்ளது.

ட்விட்டரில் @SanghParivarOrg என்ற ஐடியில், 1998-ம் ஆண்டு சோனியா, ஜெயலலலிதாவுடன் இணைந்து நமது முதலாவது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்க்க காரணமாக இருந்தவர் @Swamy39 (சுப்பிரமணியன் சுவாமி). தற்போது நரேந்திர மோடி அரசுக்கு எதிராக அப்படி அவர் திட்டமிடுகிறாரா? - ஆம்; - இல்லை என ஒரு கருத்து கணிப்பு போடப்பட்டிருக்கிறது.

Our @Swamy39 ji is credited for engineering the fall of the first NDA govt. in 1998 with Sonia + Jayalalita. Do u think he is planning it again against @narendramodi govt?