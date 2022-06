2 நாள் ஆச்சு... சுரங்கம் தோண்ட முடியல... ரோபோ உதவியை நாடிய அரசு...மீட்கப்படுவாரா 11 வயது சிறுவன்?

India

oi-Yogeshwaran Moorthi

ராய்பூர்: சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்த சிறுவனை மீட்கும் பணி, 42 மணி நேரத்தைக் கடந்து நடைபெற்று வருகிறது.

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ஜாங்கிர் - ஷம்பா மாவட்டம் அருகே உள்ள உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த 11 வயது சிறுவன் ராகுல் ஷாகு. இவர் நேற்று முன்தினம் மதியம் 2 மணியளவில் வீட்டின் பின்புறம் இருந்த 80 அடி ஆழ ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்தார். சிறுவனின் அழுகை சத்தத்தை கேட்ட குடும்பத்தினர், ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் சிறுவன் விழுந்திருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

English summary

11 year old boy fell into Borewell. Rescue Operations going on more than 42 years. Robotic Team has entered into the rescue zone.