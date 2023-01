என் தொகுதியில் ரோடு சூப்பரா இருக்கு..விபத்துக்கு காரணமே இதுதான்..ம.பி பாஜக எம்எல்ஏ சொல்றதை கேளுங்க

India

சிம்லா: சாலைகள் தரமாக இருப்பதால்தான் விபத்துக்கள் அதிகம் நடப்பதற்கு காரணம் என்று மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த பாஜக எம்.எல்.ஏ நாராயண் பட்டேல் கூறியிருக்கிறார். சாலைகள் நன்றாக இருப்பதால் வாகனங்கள் வேகமாக செல்கின்றன. அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்து நடக்கின்றன என்று கூறியுள்ளார்.

நமது நாட்டில் மக்கள் தொகை ஒரு பக்கம் பெருகி வருகிறது என்றால் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது.

தனிநபர் வாகன பயன்பாடு அதிகரித்து வருவது வாகனங்கள் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்து இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல விபத்துக்களின் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது.

English summary

BJP MLA from Madhya Pradesh Narayan Patel has said that the reason for the high number of accidents is because of the quality of the roads. The roads are good so the vehicles go fast. He said that then he loses control and accidents happen.