"கையை எங்கே வைத்தான் என சொல்லவே அருவறுப்பா இருக்கு".. கோழிக்கோடு மால் பாலியல் சீண்டல் குறித்து நடிகை

India

oi-Vishnupriya R

கோழிக்கோடு: கேரளா மாநிலம் கோழிக்கோட்டில் பிரபல மாலில் நடிகையிடம் பாலியல் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவத்தை அடுத்து காவல் துறையினர் பாதிக்கப்பட்ட நடிகைகளிடம் விசாரணை நடத்தினர்.

கொச்சி மற்றும் கண்ணனூருக்கு பெண் போலீஸார் அடங்கிய ஒரு குழு அந்த நடிகைகளிடம் விசாரணை நடத்த சென்றுள்ளது. அது போல் போலீஸாரும் அந்த மாலில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்துள்ளனர்.

மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் நிவின் பாலி. இவர் நடித்த சாட்டர்டே நைட் எனும் மலையாள படம் திரைக்கு வருகிறது. வரும் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி இந்த படம் வருகிறது.

இந்த படத்திற்கான பிரமோஷன் பணிகள் நடைபெறுகின்றன. இந்த படத்தை மலையாள இயக்குநர் ரோஷன் ஆன்ட்ரூஸ் இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் நடிகைகள் சானியா ஐயப்பன், கிரேஸ் ஆண்டனி ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

புது புது வழிகளில் கொலைகள்.. கலங்கும் கேரளா.. திரிஷ்யம் பாணியில் மைத்துனரை வீட்டில் புதைத்த மச்சான்!

English summary

Malayalam Actress says that a person from the crowd grabbed her in mall and she was in dumbstruck when it was happened.