ஜிதின் பிரசாதாவை தொடர்ந்து.. முஷ்டி உயர்த்தும் சச்சின் பைலட்.. கவிழப் போகிறது ராஜஸ்தான் காங். அரசு?

India

oi-Mathivanan Maran

ஜெய்ப்பூர்: உத்தரப்பிரதேச மூத்த காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் தலைவர் ஜிதின் பிரசாதா பாஜகவுக்கு தாவிய நிலையில் ராஜஸ்தானில் மற்றொரு மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் சச்சின் பைலட் அணி மீண்டும் கலகக் குரல் எழுப்பியுள்ளது காங்கிரஸ் மேலிடத்தை கடும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. இதனால் ராஜஸ்தானில் முதல்வர் அசோக் கெலாட் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு எந்த நேரத்திலும் கவிழும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் நம்பிக்கைக்குரிய தளபதிகளாக வலம் வந்தவர்கள் ஜோதிராதித்யா சிந்தியா, சச்சின் பைலட், ஜிதின் பிரசாதா. இவர்களில் ஜோதிராதித்யா சிந்தியாவும் ஜிதின் பிரசாதாவும் இப்போது பாஜகவில் ஐக்கியமாகிவிட்டனர்.

கடந்த ஆண்டு ஜோதிராதித்யா சிந்தியா பாஜகவில் ஐக்கியமான போது ராஜஸ்தானில் சச்சின் பைலட்டும் அவரது ஆதரவு 18 எம்.எல்.ஏ.க்களும் முதல்வர் அசோக் கெலாட்டுக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கினர். தமது ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களுடன் டெல்லி ஹோட்டலில் முகாமிட்டார் சச்சின் பைலட்.

வேக்சின்.. மத்திய அரசு சர்வதேச டெண்டர் விட வேண்டும்.. ராஜஸ்தான் கோரிக்கை.. வழக்கு தொடுக்க முடிவு

English summary

After the Jitin Prasada exit from the Congress Party source said that Sachin Pilot may topple the Cong. govt in Rajasthan.