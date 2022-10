ராவணன் பொம்மையை எரிக்காத காங்கிரஸ்.. மத்திய பாஜக அரசுக்கு நூதன முறையில் எதிர்ப்பு.. ஏன் தெரியுமா?

India

காந்தி நகர்: குஜராத்தில் தசரா தினத்தில் ராவணன் உருவபொம்மையை எரிக்காமல் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ, பணவீக்கம், விலைவாசி உயர்வு ஆகியவற்றை குறிப்பிடும் வகையில் உருவபொம்மை செய்து எரித்தனர்.

இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் தசரா பண்டிகை வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தென் இந்தியாவை பொறுத்தமட்டில் கர்நாடக மாநிலம் மைசூர் அரண்மனை பிரசித்தி பெற்றது.

தமிழகத்தை பொறுத்தமட்டில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசையில் நடக்கும் தசரா விழா புகழ் பெற்றது. இதேபோல் வடஇந்திய மாநிலங்களிலும் தசார பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Instead of burning an effigy of Ravana on Dussehra day in Gujarat, the Congress party burnt the effigy to protest against the central government, mentioning the Enforcement Directorate, CBI, inflation and price rise.