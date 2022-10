"பள்ளிக்கு செல்ல சாலை அமைத்து தாருங்கள்".. ஆற்றில் நின்று உருக்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்த பிஞ்சுகள்!

India

oi-Jackson Singh

அமராவதி: ஆற்றை கடந்து பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டி இருப்பதால் தங்கள் கிராமத்தில் சாலை அமைத்துத் தரக் கோரி பழங்குடியின வகுப்பைச் சேர்ந்த பிஞ்சு மாணவர்கள் ஆற்றில் நின்றுகொண்டு கோரிக்கை விடுத்த சம்பவம் காண்போரின் கண்களை கலங்க வைப்பதாக இருந்தது.

பல ஆண்டுகளாக மனு கொடுத்தும், போராட்டம் நடத்தியும் எந்தப் பயனும் இல்லாத நிலையில், தற்போது ஆற்றில் நின்று போராட்டம் நடத்தும் நிலைக்கு இந்த சிறு பிள்ளைகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

இதுதொடர்பான வீடியோவும், புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வரும் சூழலில், இனியாவது இவர்களுக்கு விடியல் கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

In a heart melting incident in Andhra Pradesh, Tribal students from Lingapuram village held a protest by standing in river as they want road facility to their village.