ஒடிசா சுகாதார அமைச்சர் நபா தாஸ் சுட்டுக்கொலை.. உதவி எஸ்ஐ வெறிச்செயல்! யார் இவர்? மனைவி பகீர் தகவல்

ஒடிசா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நபா கிஷோர் தாஸை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்த உதவி எஸ்ஐ கோபால் தாஸ் பற்றிய விஷயங்களை அவரது மனைவி தெரிவித்துள்ளார்.

India

oi-Nantha Kumar R

புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நபா கிஷோர் தாஸை இன்று உதவி எஸ்ஐ மோகன் தாஸ் திடீரென்று துப்பாக்கியால் சுட்டார். இதில் நெஞ்சில் குண்டு பாய்ந்த நிலையில் அமைச்சர் நாபா நபா கிஷோர் தாசுக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அவரது காலமானார். இந்நிலையில் தான் துப்பாக்கியால் சுட்டு அமைச்சரை கொன்றதாக உதவி எஸ்ஐ கோபால் தாஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அவரை பற்றிய பகீர் தகவலை மனைவி கூறியுள்ளார்.

ஒடிசா மாநிலத்தில் பிஜூ ஜனதாதளம் கட்சி ஆட்சி செய்து வருகிறது. அக்கட்சியின் தலைவரான நவீன் பட்நாயக் முதல்வராக உள்ளார். நவீன் பட்நாயக் அமைச்சரவையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக நபா கிஷோர் தாஸ்.

பிஜு ஜனதா தளம் கட்சியின் மூத்த தலைவரான இவர் நவீன் பட்நாயக்குடன் மிகவும் நெருக்கமானவர் என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் இன்று மதியம் நபா கிஷோர் தாஸ் ஜார்சுகுடா மாவட்டத்தில் உள்ள பிரஜ்ராஜ் நகர் அருகே உள்ள காந்தி சவுக் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க சென்றார்.

English summary

Odisha Health Minister Naba Kishore Das was suddenly shot by Assistant SI Mohan Das today. Minister Napa Napa Kishore Das passed away after receiving intensive care at the hospital after being hit by a bullet in the chest. Meanwhile, Assistant SI Gopal Das has been arrested for killing the minister with a gun.