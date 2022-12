"நல்லா விளையுற நிலத்தில்.." பெண்களை பற்றி இப்படியா பேசுவது.. சர்ச்சையில் சிக்கிய லோக்சபா எம்.பி

India

oi-Halley Karthik

திஸ்புர்: அசாமை சேர்ந்த இஸ்லாமிய எம்பி ஒருவர் இந்துக்களின் திருமணம் குறித்து கூறியுள்ள கருத்துக்கள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

அசாம் மாநிலத்தின் துர்பி நாடாளுமன்ற தொகுதியின் எம்பியாக இருப்பவர்தான் பதுருதீன் அஜ்மல். இவர் அனைத்திந்திய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணியின் (AIUDF) தலைவராகவும் இருக்கிறார். இந்நிலையில் இந்துக்களின் திருமணம் குறித்து அவர் கூறியுள்ள கருத்துக்கள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவில்களில் செல்போனுக்கு தடை..கண்ணியமான ஆடை..இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு ஹைகோர்ட் கிளை உத்தரவு

English summary

A MP from Assam's comments on Hindu marriage have sparked controversy. Many BJP leaders are opposing these views. They also said that India is the land of Lord Rama. BJP leaders have said that the MP should withdraw his opinion and this is not Bangladesh at all.