லோன் வேணுமா லோனு..கணவரை பிரிந்த பெண்கள் தான் குறி! பக்கா ஸ்கெட்ச் போட்ட சேத்தன்! பதறிப் போன போலீஸ்!

India

oi-Rajkumar R

போபால் : வங்கிக் கடன் தருவதாகக் கூறி கணவனை இழந்த மற்றும் கணவரை பிரிந்த பெண்களை குறிவைத்து தொடர்ந்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்து வந்த வங்கி மேலாளர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் போபாலைச் சேர்ந்தவரான குற்றம் சாட்டப்பட்ட சேத்தன் மக்வானா நியூ ராணிப் பகுதியில் வசித்து வருகிறார். இவர் ஒரு தனியார் வங்கியின் கடன் பிரிவில் பணியாற்றி வந்திருக்கிறார்.

2020ஆம் ஆண்டில் ஒரு முன்னணி நிறுவனத்தில் மார்க்கெட்டிங் மேலாளரான பெண் ஒருவர், அழகு சாதன தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்குவதற்காக வங்கி கடனுக்காக சேத்தன் மக்வானா சந்தித்துள்ளனர்.

பிரட் கொடுத்து பாலியல் தொந்தரவு! கொரோனா ஹீரோ ஜீரோவான கதை! தலைப்புச் செய்தியான நபரின் கிரைம் பக்கம்!

English summary

The arrest of a bank manager who allegedly sexually abused a woman who had lost her husband and divorced her husband on the pretext of giving her a bank loan has caused great shock and outrage.