குஜராத்தில் அடுத்த முதல்வர் யார்.. ட்விஸ்ட் வைக்குமா பாஜக.. பரபரப்பில் நிர்வாகிகள்

oi-Mani Singh S

காந்திநகர்: குஜராத்தில் 7-வது முறையாக பாஜக ஆட்சி அமைய உள்ளது ஏறத்தாழ உறுதியாகிவிட்ட நிலையில் முதல்வராக பூபேந்திர படேலே நீடிப்பாரா.. அல்லது பாஜக மேலிடம் ஏதேனும் ட்விஸ்ட் வைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அக்கட்சியினர் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

குஜராத்தில் எதிர்பார்த்தது போலவே பாஜக முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் 99 தொகுதிகளை வென்று ஆட்சியை தக்க வைத்து இருந்த பாஜக இந்த முறை அதை விட கூடுதல் இடங்களில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

English summary

As it is almost certain that the BJP will rule in Gujarat for the 7th time, there is an expectation among the party whether Bhupendra Patel will continue as the Chief Minister or if the BJP leadership will put some twist.