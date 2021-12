புல்வாமா தாக்குதல், பிபின் ராவத் மரணம்.. எல்லாமே தற்செயலா? காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ சர்ச்சை பேச்சு

India

ஜெய்பூர்: தேர்தல் வரும்போதெல்லாம் ஏதாவது அசம்பாவிதங்களும், உயிரிழப்புகளும் நடைபெறுவதாக ராஜஸ்தான் மாநில காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வீரேந்திர சிங் பேசி உள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உத்தர பிரதேசத்தில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் பிபின் ராவத் உயிரிழந்திருப்பது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ குற்றம்சாட்டி இருக்கிறார்.

மேலும் 2019 மக்களவைத் தேர்தலின்போது புல்வாமா தாக்குதலில் ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்ததையும் இணைத்து காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வீரேந்திர சிங் பேசி இருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Rajasthan Congress MLA raised doubts over the helicopter crash that resulted in the death of Chief of Defence Staff General Bipin Rawat. And also raised questions over the Pulwama attack linked its timing to the 2019 General Elections.