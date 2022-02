மக்களை மதிப்பதேயில்லை.. பணத்தால் எம்எல்ஏக்களை இழுப்பதுதான் பாஜக வேலை: பிரியங்கா காந்தி குற்றச்சாட்டு

India

oi-Nantha Kumar R

இம்பாலில் நடந்த காங்கிரஸ் பொதுக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலம் பேசி ஓட்டு சேகரித்தார். பிரியங்கா பேசியதாவது:

உத்தர பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டசபை தேர்தல்கள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில் உத்தரகாண்ட், கோவாவில் பிப்.,14ல் தேர்தல்கள் முடிவடைந்தன. உத்தரபிரதேசத்தில் 2 கட்ட தேர்தல்கள் முடிவடைந்த நிலையில் இன்னும் 5 கட்ட தேர்தல்கள் நடைபெற வேண்டியுள்ளது. பஞ்சாப்பில் பிப்.,20ல் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

டர்பன் அணிந்தா நீங்க சர்தாரா..? - பிரதமர் மற்றும் கெஜ்ரிவாலை சாடும் பிரியங்கா காந்தி!

English summary

"The BJP party didn't respect to the people's mandate, used to "bullying and bribing" for MlA's" says, Priyanka Gandhi in Manipur.