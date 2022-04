இடைத்தேர்தலில் திரிணாமுல் முன்னிலை! எனது ஆட்சிக்கு மக்கள் கொடுத்த பரிசு! மம்தா மகிழ்ச்சி

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநில சட்டசபை தேர்தலில் தலா ஒரு சட்டசபை, நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் ஏறக்குறைய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர்களின் வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் அம்மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ‛‛இது எனது ஆட்சிக்கு மக்கள் கொடுத்த பரிசாக நினைக்கிறேன்'' என தெரிவித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்கம் மாநிலம் பாலிகங்கே, சத்தீஸ்கார் மாநிலம் கைராகர், பீகார் மாநிலம் போச்சான், மகாராஷ்டிரா மாநிலம் கோலாப்பூர் வடக்கு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும், மேற்கு வங்க மாநிலம் அசன்சோல் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கும் ஏப்ரல் 12ல் இடைத்தேர்தல் நடந்தது.

இந்த தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்கள் இன்று எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 5 தொகுதிகளிலும் பாஜக வேட்பாளர்கள் பின்தங்கி உள்ளனர். மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் திரிணமாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியும், பீகாரில் ஆர்ஜேடி கட்சியும், மகாராஷ்டிரா, சத்தீஸ்காரில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர்களும் முன்னிலையில் உள்ளனர்.

English summary

By poll Results 2022: I sincerely thank the electors of the asasol parliamentary constituency and the ballygunge assembly constituency for giving decisive mandate to AITC party Candidates, says West Bengal CM Mamata Baanerjee.