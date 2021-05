நான்காவது கணவனை ரூமில் அடைத்து.. டார்ச்சர் செய்த ஏட்டு சந்தியா ராணி.. போலீசிடம் அழுது புகார்

India

oi-Velmurugan P

ஐதராபாத்: தெலங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத்தில் அடுத்தடுத்து நான்கு திருமணங்களை செய்து கொண்ட பெண் ஏட்டு சந்தியா ராணியிடம் உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இளைஞரை ஏமாற்றி நான்காவதாக திருமணம் செய்து கொண்டு, மதம் மாறச்சொல்லி அடித்து துன்புறுத்தியதாக புகார் எழுந்துள்ளதால் விசாரித்து வருகிறார்கள்.

வசதி படைத்தவராக காட்டி, பெண்களை ஏமாற்றி திருமணம் செய்யும் கல்யாண மன்னன்களை அடிக்கடி செய்திகளில் பார்த்திருப்போம். அதேநேரம் அபூர்வமாக சில பெண்களும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்வதுண்டு. அப்படி ஒரு பெண் தான் சந்தியா ராணி. இவர் செய்த வேலையை பார்த்து தெலுங்கானாவே ஆடிப்போய் உள்ளது.

தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் ஆயுதப்படை பிரிவில் தலைமைக் காவலராக பணியாற்றி வருபவர் சந்தியா ராணி வயது 30. ஏற்கனவே 3 பேரை காதலித்து திருமணங்கள் செய்து கொண்டதாகவும் ஒரு பெண்குழந்தை இருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

English summary

A man lodged a complaint against his wife, an Armed Reserve woman police constable working at the Hyderabad Armed Reserve Head Quarters, accusing her of cheating, threatening and harassing him.