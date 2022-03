8 பேர் உயிரோடு எரித்து கொலை..பற்றி எரியும் மேற்கு வங்கம்! ஆளுநர் தன்கர், மம்தா இடையே முற்றும்​ மோதல்

India

கொல்கத்தா : மேற்கு வங்கத்தில் பஞ்சாயத்து துணைத் தலைவர் கொலை செய்யப்பட்ட ஆத்திரத்தில் அவரது ஆதரவாளர்கள், வீடுகளுக்கு தீவைத்து 8 பேரை உயிரோடு எரித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இவ்விவகாரம் தொடர்பாக மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பான்ர்ஜிக்கும், ஆளுநர் ஜக்தீப் தன்கருக்கும் மோதல் முற்றியுள்ளது.

மேற்கு வங்க மாநிலம் பிர்பம் மாவட்டம் ராம்பூர்ஹத்தில் உள்ள பர்ஷல் கிராமத்தின் துணைத் தலைவராக இருந்தவர் பாது ஷேக். இவர் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர்.

இந்நிலையில், நேற்று மாலை மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த 4 பேர் கொண்ட மர்ம நபர்கள் பாது ஷேக் மீது வெடிகுண்டு வீசி பயங்கர தாக்குதல் நடத்தினர்.

Clashes between West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and Governor Jagdeep Dhangar have come to an end over the killing of a panchayat deputy leader in West Bengal, in which his supporters set fire to houses and killed eight people.