ராகுலை கார்டூன் வீடியோவால் விமர்சித்த அசாம் முதல்வர்..அவரது ட்விட்டை காட்டி பதிலடி கொடுத்த காங்கிரஸ்

திஸ்பூர்: ராகுல் காந்தி நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருவதை விமர்சித்து கார்டூன் வீடியோ வெளியிட்ட அசாம் மாநில முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மாவுக்கு, அவர் கடந்த 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியிட்ட ட்விட்டை தோண்டியெடுத்து காங்கிரஸ் கட்சி பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

அசாம் மாநில முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா. சமூக வலைத்தளங்களில் படு ஆக்டிவாக இருக்கும் இவர், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுடன் ட்விட்டரில் கருத்து யுத்தம் நடத்தினார்.

பள்ளிகள் மூடப்பட்டது தொடர்பாக இரு முதல்வர்களும் காரசாரமாக ட்விட்டரில் மோதிக்கொண்டனர்.

ஏசு கடவுளா? பாதிரியாருடன் ராகுல் பேச்சு.. பாஜக வெறுப்பு தொழிற்சாலையின் கொடூர ட்வீட் - ஜெய்ராம் ரமேஷ்

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has criticized Rahul Gandhi by releasing a cartoon video while he is on a walk. Congress has also responded by digging up his botched tweet 12 years ago.