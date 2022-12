விதி மீறல்! பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா மீது காங். குற்றச்சாட்டு! தேர்தல் ஆணையம் தலையிட வலியுறுத்தல்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிரதமர் மோடி சுமார் இரண்டரை மணி நேரம் சாலையில் மக்களை சந்தித்துள்ளதாகவும்(roadshow) இது அப்பட்டமான தேர்தல் விதி மீறல் என்றும் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

கடந்த 1ம் தேதி 89 தொகுதிகளுக்கான முதற்கட்ட தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. இதனையடுத்து இன்று மீதமுள்ள 93 தொகுதிகளுக்கு இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இன்று நடந்த வாக்குப்பதிவில் அகமதாபாத்தில் பிரதமர் மோடி வாக்கு செலுத்தினார். அதேபோல மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் குடும்பத்துடன் சென்று வாக்களித்தார்.

English summary

Congress has accused Prime Minister Modi of meeting people on the road for about two and a half hours while the second phase of voting for the Gujarat assembly election is underway and this is a flagrant violation of the election rules. Similarly, the Congress has said that Amit Shah has also violated the election rules and is going to file a complaint with the Election Commission.