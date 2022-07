ரூ.2.5 கோடி.. கூலித்தொழிலாளி மகனுக்கு அமெரிக்காவில் உயர் கல்வி.. அடித்த லக்! நெகிழ வைக்கும் கதை

India

பீகார்: அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற கல்லூரியான லஃபாயெட் கல்லூரியில் பயில ரூ.2.5 கோடி கல்வி உதவித்தொகை பீகாரை சேர்ந்த தலித் மாணவனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாணவன் இந்த கல்லூரியில் பொறியியல் பட்டப்படிப்பை மேற்கொள்ள உள்ளார்.

கல்வி என்பது மனித சமூகத்தின் ஓர் ஆக்கப்பூர்வமான விசயமாகும். அது இந்த சமூகத்தை மேன்மேலும் சிறப்பாக வழிநடத்தி செல்ல உதவும் கருவி என பல கல்வியாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அந்த வகையில், தனது உயர்கல்விக்காக ரூ.2.5 கோடி உதவித்தொகையை பீகாரை சேர்ந்த தலித் மாணவர் பெற்றுள்ளார்.

A scholarship of Rs 2.5 crore has been awarded to a Dalit student from Bihar to study at Lafayette College, a prestigious college in America. Through this the student is going to pursue engineering degree in this college.