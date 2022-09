"உனக்கு நாற்காலி கேட்குதா?" தலித் இளைஞரை சரமாரியாக தாக்கிய வெறியர்கள்.. மத்திய பிரதேசத்தில் கொடுமை

India

oi-Halley Karthik

போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தில் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் சேரில் அமர்ந்ததற்காக ஆதிக்க சமூகத்தினரால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாடு சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆன பின்னரும், பட்டியலின மக்கள் மீதும் தலித் சமூகத்தினர் மீதும் ஆதிக்க சமூகத்தினர் என தங்களை அழைத்துக்கொள்ளும் சிலர் தாக்குதல் நடத்துவது நீடித்து வருகிறது.

இது போன்ற தாக்குதல் நடத்துபவர்களுக்கு எதிராக கடுமையாக தண்டனை வழங்கும் விதத்தில் சட்டங்கள் திருத்தப்பட்டிருந்தாலும், இந்த குற்றங்கள் குறைந்தபாடில்லை.

English summary

In Madhya Pradesh, a youth belonging to the Adi Dravida community was severely beaten up by the dominant community for sitting in a chair. Even after 75 years of independence, attacks on Scheduled Castes and Dalit communities by some who call themselves dominant communities continue. Although laws have been amended to provide harsher punishments against such perpetrators, these crimes have not abated.