இப்போ தோற்றிருக்கலாம்.. லோக்சபா தேர்தலில் பாஜகவிற்கு காத்திருக்கிறது அகிலேஷ் சவால்! ஏன் தெரியுமா?

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

நடந்து முடிந்த உத்தரப் பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றிபெற்றுள்ளது. ஆனால், அகிலேஷ் யாதவ் தலைமையிலான சமாஜ்வாடி கட்சி மீது அனைவரின் பார்வையும் திரும்பி இருக்கிறது. காரணம் கடந்த 2017 சட்டமன்றத் தேர்தலை விட கூடுதலாக 70 இடங்களை அக்கட்சி கைப்பற்றி இருக்கிறது. அதேபோல் அக்கட்சியின் வாக்கு சதவீதமும் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இது எதிர்வரும் 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் அக்கட்சியின் முக்கியத்துவத்தை உயர்த்தி இருக்கிறது.

English summary

The BJP has won the Uttar Pradesh Assembly elections. But all eyes are on the Samajwadi Party, led by Akhilesh Yadav. The reason is that the party has won 70 more seats than in the last 2017 assembly elections. Similarly, the party's vote share has risen to an all-time high, highlighting the party's importance in the 2024 Lok Sabha elections.