மயூரநாதா படம் எப்படியாவது ஓடனும்! தோப்புக் கரணம் போட்ட விஜய் ரசிகர்கள்! என்னயா இப்படி இறங்கிட்டீங்க?

மயிலாடுதுறை : தளபதி என்று அன்புடன் ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு படம் வெற்றி அடைய வேண்டிய மயிலாடுதுறை மயூரநாதர் ஆலயத்தில், தோப்புக்கரணம் போட்டு நூதனப் பிரார்த்தனையில் விஜய் ரசிகர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தமிழ் திரை உலகில் அதிக ரசிகர்கள் குறிப்பாக இளைஞர் பட்டாளத்தை கொண்டுள்ள விஜய் ம்ற்றும் அஜித் நடித்துள்ள வாரிசு மற்றும் துணிவு படங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக இருக்கிறது.

படம் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் இருந்தே இருதரப்பு ரசிகர்களும் சமூக வலைதளங்களில் நேரில் கூட மோதிக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இரு படங்களுமே வெற்றி பெற வேண்டும் என பொதுவான ரசிகர்கள் சொல்லி வந்தாலும் வழக்கம் போல விஜய் அஜித் ரசிகர்கள் மோதல் போக்கை கையாண்டு வருகின்றனர்.

English summary

Fans of Vijay, fondly known as Thalapathy, are engaged in prayers at the Mayiladuthurai Mayuranathar temple, where actor Vijay's Varisu starrer is expected to be a success.