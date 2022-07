நேபாளம் டூ காரைக்கால்.. அச்சுறுத்தும் காலரா நோய்! இதுக்கும் அந்த “உணவு” தான் காரணமா?

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காரைக்கால்: நேபாளம் தலைநகர் காத்மாண்டுவில் கடந்த சில நாடுகளுக்கு முன்பாக காலரா நோய் அதிகளவில் பரவிய நிலையில், தற்போது காரைக்காலிலும் காலரா பரவத் தொடங்கி இருப்பதால் இதற்கும் பானிபூரி தான் காரணமாக இருக்குமோ என்ற கேள்வி எழுந்து இருக்கிறது.

சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து வயதினரும் விரும்பி உணவும் நொருக்கு தீனி வகையாக பானி பூரி விளங்கி வருகிறது.

வட இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான உணவு வகையான இது, தமிழ்நாட்டிற்கும் வட இந்தியர்களோடு சேர்ந்து வந்துவிட்டது.

பானிபூரி சாப்பிட்டால் காலரா பரவுமா? நேபாளத்தில் விதிக்கப்பட்ட தடையின் பின்னனி

