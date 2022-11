பக்காபிளான்.. குஜராத் தேர்தலுக்கு ‛ஒன்டே’ தான் இருக்கு.. ஆம்ஆத்மி வேட்பாளர்களை தட்டித்தூக்கும் பாஜக!

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: குஜராத்தில் முதற்கட்ட தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருநாள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் திடீரென்று மாயமான ஆம்ஆத்மி வேட்பாளர் ஒருவர் பாஜகவில் இணைந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட அக்கட்சியின் தலைவர்களுக்கு ஷாக் வைத்தியம் அளித்துள்ளார். ஏற்கனவே ஒரு வேட்பாளர் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக வேட்புமனுவை வாபஸ் பெற்ற நிலையில் தற்போது இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதனால் ஆம்ஆத்மி கட்சி திணறி வருகிறது.

குஜராத்தில் 2 கட்டமாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 182 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் முதற்கட்டமாக 89 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் 1ம் தேதி ஓட்டுப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

இரண்டாம் கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் 5ல் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் பதிவாகும் ஓட்டுக்கள் டிசம்பர் 8 ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

English summary

With just a day left for the primary elections in Gujarat, an Aam Aadmi Party candidate who has suddenly disappeared has given shock treatment to party leaders including Arvind Kejriwal by joining the BJP. This incident has happened now that one candidate has already withdrawn his nomination in favor of the BJP. Aam Aadmi Party is struggling due to this.