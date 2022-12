குஜராத் தேர்தலில் நாளை ரிசல்ட்.. 10 ஆண்டு இல்லாத அளவுக்கு குறைந்த ஓட்டுப்பதிவு.. யாருக்கு சாதகம்?

India

காந்தி நகர்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் முடிவுகள் நாளை வெளியாக உள்ளன. இந்நிலையில் தான் 10 ஆண்டுகள் இல்லாத அளவுக்கு குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் குறைவாக 64.33 சதவீத ஓட்டுக்கள் மட்டுமே பதிவாகி உள்ளதால் இது யாருக்கு சாதமாக அமைய உள்ளது என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. அதன்படி முதற்கட்டமாக டிசம்பர் 1ம் தேதியும், டிசம்பர் 5ம் தேதி 2வது கட்டமாகவும் தேர்தல் நடந்தது.

டிசம்பர் 1ம் தேதி நடந்த முதற்கட்ட தேர்தலில் 89 தொகுதிகள், டிசம்பர் 5ல் நடந்த 2ம் கட்ட தேர்தலில் 93 தொகுதிகள் என மொத்தம் 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடந்தது.

